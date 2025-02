Spazionapoli.it - “Osimhen mi piace molto!”: l’annuncio dell’allenatore è un colpo di scena

a sorpresaapreri imprevedibili su quello che sarà il futuro di Victor. I prossimi mesi saranno cruciali per conoscere l’effettivo futuro di Victor. L’attaccante nigeriano è finito al centro di un vero e proprio intrigo di mercato, con diversi club europei che lo hanno messo nel mirino ma che non sono stati disposti a pagare la clausola rescissoria sul contratto dell’attaccante.Manchester United e Chelsea, tanto per fare un esempio, da tempo seguono proprio le vicende di Victor, ma non pare siano intenzione a pagare la clausola da 75 milioni che permetterebbe addi liberarsi subito. Clausola che, va detto, non potrebbe pagare la Juventus (è valida solo per l’estero), altro club accostato adin questi mesi.Nel corso delle ultime ore, però, è emerso anche l’interesse di un club della Saudi Pro League per: stiamo parlando dell’Al Ahli, pronto a mettere sul piatto una cifra da 80 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni dell’ex attaccante del Lille.