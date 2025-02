Osimhen-Juve cambia tutto | la mossa del Napoli

Leggi su Sportface.it

Victorè il grande obiettivo di mercato dellantus per l’estate, ma ladelcomplica i piani di GiuntoliLantus si gode Kolo Muani, ma guarda già al futuro. All’estate, quando l’attaccante francese tornerà al Paris Saint-Germain, salvo una nuova trattativa con i parigini, e Dusan Vlahovic quasi certamente lascerà Torino. Thiago Motta si ritroverà così in un colpo solo senza attaccanti e Giuntoli dovrà intervenire in maniera importante sul mercato per evitare di ripetere gli errori di quest’anno.Servirà almeno un attaccante di livello internazionale, molto probabilmente due e l’obiettivo più grande porta al nome di Victor. Proprio così: l’ex attaccante del, protagonista dello scudetto azzurro, è il grande sogno di Giuntoli per il reparto offensivo bianconero.