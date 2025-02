Tvplay.it - Osimhen-Juve, annuncio di questi minuti: tifosi senza parole

Leggi su Tvplay.it

allantus è un discorso aperto da tempo e resta il vero sogno di Giuntoli per la prossima estate: unha lasciato tuttiIl centravanti del Galatasaray dovrà trovare un’altra sistemazione a giugno, visto che il Napoli dopo il prestito in Turchia mira a piazzarlo da qualche parte a titolo definitivo. I bianconeri sperano nel colpaccio, dando via Vlahovic e affiancandolo a Kolo Muani.di(TvPlay – ANSA) Avere a che fare con De Laurentiis non è mai semplice sul mercato, sia se ti trovi all’interno del Napoli, sia se sei un interlocutore per una trattativa. Di tutto questo se ne sta accorgendo anche Antonio Conte, che con Okafor è rimasto scottato. Si aspettava qualcosa di più per sostituire la partenza di Kvara, destinazione Psg e invece dovrà accontentarsi dell’ex attaccante del Milan.