Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: previsioni del weekend 8-9 febbraio 2025

Fox rivela l'del fine settimana 8-9, concentrandosi su amore e salute. Sabato mattina la Luna sarà ancora in Gemelli, ma nel pomeriggio transiterà in Cancro. Molte situazioni svolteranno e le stelle segnalano grandi cose. Scopriamo leastrologiche deldiFox 8-9Fox 8-9: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore: sono in arrivo delle novità. Lavoro: chi desidera intraprendere nuove operazioni commerciali, è favorito. Domenica, evitate gli strapazzi. Domenica, evitate gli strapazzi perché sarà un giorno stancante. Toro - Amore: sabato pomeriggio pieno di emozioni autentiche. I sentimenti sono in risalita e si ridesta l'impeto, la passione e l'erotismo. Lavoro: le opportunità non mancano Gemelli - Amore: incontri decisivi in queste 48 ore.