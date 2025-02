Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 7 febbraio: più sicurezza per i Pesci, Toro stabile

Ecco l’diFox per venerdì 72025! Siamo ormai entrati nel vivo di, un mese che porta con sé riflessioni importanti e qualche sfida da affrontare con determinazione. Il primo scorcio dell’anno ha gettato le basi per nuove opportunità, ma anche per cambiamenti interiori che molti segni stanno vivendo con una certa intensità. Venere e Marte continuano a influenzare le relazioni, portando momenti di passione per alcuni e dubbi per altri.diFox, per venerdì 72025, segno per segnoCosa ci riserva l’di venerdì 7la Luna si sposta in un segno di Terra, favorendo la concretezza e la necessità di mettere ordine in situazioni che da troppo tempo restano in sospeso. Sul piano lavorativo, c’è chi sta cercando risposte e chi deve affrontare decisioni cruciali.