Feedpress.me - Oroscopo dell'Amore per la settimana 3-9 febbraio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ecco cosa prevede Vega

Leggi su Feedpress.me

per la3-9perL’energia ardenteè pronta a infiammarsi questa, portando passione, sorprese e decisioni audaci in. Con l’influenza di Marte in aspetto favorevole , il desiderio di conquistare.