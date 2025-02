Quotidiano.net - Orgoglio nazionale torna la ’Fashion Week’: "Edizione nel segno di molti anniversari"

Apre Gucci (con la collezione presentata dall’ufficio stile interno dopo l’addio a Sabato De Sarno) il 25 febbraio e chiude Giorgio Armani la settimana della moda femminile milanese per le collezioni dell’inverno 2025-2026 che si conclude il 3 marzo con tutti defilè on line. Presentato mercoledì il calendario in una Sala Alessi gremitissima a Palazzo Marino. Il momento di crisi pesa anche nel fashion e l’energia per contrastare questo trend negativo deve essere ancora più forte. "Siamo impegnati come Cameradella Moda Italiana – dice il presidente Carlo Capasa – a sostenere tutta la filiera e a chiedere aiuti concreti al Governo come rimandare il pagamento delle tasse per tutto il 2025 e la cassa integrazione per i dipendenti anche perché hanno chiuso 2000 aziende. Ma credo che questa crisi sia momentanea, passeggera, e abbiamo bisogno di conservare la forza lavoro, servono nuovi profili professionali".