Ora l’asteroide 2024 YR4 ha il doppio delle probabilità di colpire la Terra | i nuovi dati di NASA ed ESA

Leche l'asteroideYR4 possalail 22 dicembre 2032 sono in aumento. In base alle ultime analisi sono salite a 1 su 45 (2,3%): fino a qualche giorno fa erano 1 su 83 (1,2%), dunque sono praticamente raddoppiate. Idie ed ESA e i possibili danni in caso di collisione.