Ora è Lo Voi che rischia l’indagine Esposto dei servizi segreti | Ha diffuso notizie riservate

Il Dis, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, i, insomma, sarebbero pronti a presentare unalla Procura di Perugia, competente per le indagini sui magistrati della Capitale, contro il procuratore di Roma, Francesco Lo Voi, dopo lesul caso Caputi e la rivelazione di documenti riservati dell’intelligence. Il riferimento è alla pubblicazione sul quotidiano Il Domani di informative di intelligence classificate come “” e fornite dall’Aisi a Lo Voi nell’ambito dell’inchiesta scaturita da una denuncia del capo di Gabinetto di Giorgia Meloni, Gaetano Caputi, dopo la pubblicazione di alcuni articoli su di lui pubblicati proprio sul Domani.Ipronti a denunciare Lo VoiSecondo quanto trapelato, l’, che non sarebbe ancora stato depositato materialmente, segnala la possibile violazione dell’articolo 42 comma 8 della legge 124 del 2007, poiché la Procura non avrebbe adottato le necessarie cautele per evitare la divulgazione di quei documenti forniti dall’Aisi.