Ilgiorno.it - Ops di Bper, la reazione della Banca Popolare di Sondrio: “Offerta non sollecitata”

, 7 febbraio 2025 – Arriva nel pomeriggio la primaufficiale dalla sede didiall’pubblica di scambio avanzata dasu tutte le azioni ordinarie dell’istituto di credito valtellinese. “di(la “”) – si legge nella nota, diffusa nel pomeriggio di oggi, venerdì 7 febbraio e firmatadiSpa – preso attocomunicazione ai sensi dell’articolo 102 del Tuf (Testo unicofinanza, ndr) da parte diavente per oggetto un’pubblica di scambio volontaria totalitaria (l’ “”) sulle azioni didi, precisa che l’non è stata in alcun modo, né preventivamente concordata”. Un dettaglio, quest’ultimo, già sottolineato dai vertici diche, con l’amministratore delegato Gianni Franco Papa, hanno voluto anche precisare che la proposta non è da considerarsi ostile.