Lortica.it - Opocsoro

? Eccoci di nuovo qui, anime smarrite in cerca di risposte che ignorerete comunque. Le stelle hanno parlato, e non sempre dicono cose carine. Ma non preoccupatevi: il sarcasmo cosmico è gratis e oggi ve ne beccate una dose abbondante.Ariete(21 marzo – 19 aprile)Oggi vi sentite imbattibili, ma il mondo non è pronto per la vostra energia distruttiva. Se qualcuno vi dice “calmati”, provate a non rispondere con un lancio di oggetti. O almeno scegliete qualcosa di morbido. Toro(20 aprile – 20 maggio)Vi aspetta una giornata intensa. di sbadigli e desiderio di non fare nulla. Se qualcuno vi chiede di essere produttivi, rispondete con uno sguardo da bradipo offeso e continuate a procrastinare con stile. Gemelli (21 maggio – 20 giugno)Avete voglia di parlare con chiunque, anche con il vostro riflesso nello specchio.