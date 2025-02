Iltempo.it - "Operazione politica e testi scritti": Cerno smonta la "pantomima" dell'opposizione

Il caso Almasri ha fatto scoppiare una bagarre vergognosa alla Camera, una sceneggiata anti-governo guidata dai due leader principalie opposizioni Elly Schlein e Giuseppe Conte. Se ne è discusso nel corsoa puntata di ieri di Dritto e rovescio. Ospite in collegamento con lo studio, il direttore de Il Tempo Tommasohato la "a sinistra in pochi minuti e con puntuali parole: "Mi ha colpito profondamente il fatto che l'di centrosinistra abbia invocato, chiesto e gridato per avere spiegazioni dal governo e che, poi, quando il governo è andato in Aula per dare le spiegazioni, i due leader principali del centrosinistra, cioè Elly Schlein, la segretaria del Pd, e Giuseppe Conte, il segretario del Movimento 5 Stelle, avevano il discorso scritto prima che non teneva minimamente conto di quello che il governo stava dicendo".