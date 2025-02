Ilfattoquotidiano.it - Operata due volte per dimagrire, si alimenterà per sempre col sondino: risarcimento da 700mila euro

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Voleva, ha perso peso ma si può alimentare solo con un. Per Questo il Tribunale civile di Lecce, giudice Caterina Stasi, ha disposto undiin favore di una donna di 46 anni, residente in un comune del Sud Salento, che in seguito a due interventi chirurgici (sleeve gastrectomy e bypass gastrico) è rimasta vittima di gravi complicanze e ad oggi non riesce più ad alimentarsi se non attraverso i sondini. La somma sarà corrisposta dalle due cliniche che hanno avuto in cura la donna, una di Lecce e l’altra di Bergamo.Il lungo calvario inizia nel dicembre 2016, a Lecce, quando la donna, madre di tre figli, decide di sottoporsi ad un intervento di resezione gastrica per, poiché pesa 138 chili. Il decorso post operatorio è fatto di continui episodi di inappetenza, nausea e vomito: dopo 14 mesi la donna pesa 76 chili.