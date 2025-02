Ilfattoquotidiano.it - OpenAI apre una sede in Germania: “Il Paese è un pioniere globale nell’introduzione dell’intelligenza artificiale”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

, l’azienda conosciuta per ChatGPT, aprirà una suain, a Monaco di Baviera: la notizia è oggi presente su tutta la stampa tedesca. In Europa l’azienda poteva già contare su altre sedi (Londra, Dublino, Parigi, Bruxelles, Zurigo) per un totale di oltre cento addetti e la scelta di puntare sullaè dovuta al fatto che ilè “divenuto un”, ha detto al quotidiano economico Handelsblatt Sam Altman, Ceo di.Inoltre laè il mercato più grande per l’azienda in Europa, sia per quanto riguarda gli utenti che sottoscrivono un abbonamento gratuito sia per quelli a pagamento. A livello mondiale quello tedesco è il quinto mercato, il quarto tra i clienti business. Proprio in quest’ultimo settore l’azienda vuole espandersi in, aumentando le collaborazioni con le imprese tedesche nei settori più diversi, dalla vendita on line, alla farmaceutica, ai servizi bancari, alla salute.