Onu Conte | se Governo non firma pro-Cpi compromette onore Italia

Roma, 7 feb. (askanews) – “Stanno trasformando l’nel Paese delle immunità e dell’impunità, danneggiando gravemente l’immagine della nazione”. Lo ha scritto sui suoi canali social il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe, rilanciando la notizia dell’opposizione annunciata da 79 nazioni, tra le quali non c’è l’, alle sanzioni decise dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, contro la Corte penale internazionale. “Prima – ha sottolineato l’ex premier – hanno garantito a Netanyahu che non lo avrebbero arrestato nonostante il mandato di arresto dell’Aja e la carneficina di decine di migliaia di palestinesi. Poi hanno messo su un volo di Stato e riportato a casa Almasri, un criminale con accuse anche per stupri di bambini, nonostante il mandato di arresto della Cpi.