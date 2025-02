Omicidio Vannini l’avvocato di Antonio Ciontoli | Il decennale della morte di Marco provoca in lui uno stato di profondo dolore

Leggi su 361magazine.com

Durante la trasmissione Fatti di Nera su Cusano Media Play,Andrea Miroli, legalefamiglia, ha rilasciato un’intervista alla giornalista Aurora Vena, affrontando diversi aspettivicenda legata al caso. Tra i temi trattati, la concessione dei permessi lavorativi a Martina, le polemiche emerse sulla questione e la ricorrenza deldai fatti, con particolare riferimento all’impatto emotivo su.ILE L’IMPATTO SU“Ha sempreto in, qualunque cosa se ne dica, unodiper come si sono sviluppati i fatti, per come sono accaduti e per le conseguenze che hanno portato alladi questo povero ragazzo. Per cui, senz’altro sì, posso rispondere affermativamente alla sua domanda.