Sbircialanotizia.it - Omicidio Garlasco, Cedu respinge ricorso Stasi: “Infondato, processo è stato equo”

Leggi su Sbircialanotizia.it

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato all'unanimità "irricevibile" ilpresentato dalla difesa La Corte europea dei diritti dell'uomo () ha dichiarato all'unanimità "irricevibile" ilpresentato dalla difesa di Albertocondannato, nel 2015, in via definitiva a 16 anni di carcere per l’della fidanzata Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto .L'articolo: “” èpubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.