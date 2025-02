Ilgiorno.it - Omicidio Andrea Bossi, rinviati a giudizio Douglas Carolo e Michele Caglioni

Varese, 7 febbraio 2025 –, 21 anni, e, 22, sono statidal gup di Busto Arsizio ( Varese) Stefano Colombo, con l'accusa di aver ucciso, 26 anni, raggiunto da una coltellata al collo nella notte tra il 26 e il 27 gennaio 2024 nella sua abitazione di via Mascheroni a Cairate ( Varese). Entrambi erano stati arrestati il 28 febbraio. Il pm ha contestato loro l'aggravante della premeditazione sulla base delle dichiarazioni della fidanzata disubito dopo gli arresti in base alle quali c'era un piano da parte dei due imputati per torturare(con il qualeaveva una relazione) al fine di farsi consegnare i codici di bancomat e carte di credito per poi bruciarlo in un camper. Il movente ipotizzato dall'accusa è economico:, già sottoposto alla messa alla prova per un altro reato, aveva bisogno di 2mila euro per risarcire una donna truffata.