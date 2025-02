Sport.quotidiano.net - Omag Mt, finale in vista: "Vogliamo la Coppa"

Leggi su Sport.quotidiano.net

NellaMt San Giovanni lanciatissima verso ladiItalia A2 (domenica a Bologna sfida contro Trento), e in vetta al Girone A, c’è una giocatrice al suo primo anno tra le marignanesi che sta confermando tutte le aspettative: è Anna Piovesan. L’attaccante trevigiana, appena 20enne, anche domenica con i suoi 26 punti è stata protagonista nell’importante vittoria di Messina contro una diretta avversaria per la promozione. Piovesan, quale è il suo stato d’animo? "È una bellissima sensazione ed io adoro questa squadra, siamo tutte unite, ed è bello vedere come a turno siamo protagoniste in attacco nello score. Da un paio di partite è il mio turno, ma siamo tutte molto competitive". Come sta la squadra, alla vigilia di una? "Siamo tutte carichissime ed anche un po’ emozionate, per alcune, come me, è la prima