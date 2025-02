Oltre la Thu-La il nulla | le riserve in attacco non incidono

Leggi su Ilnerazzurro.it

L’ennesima partita da titolare giocata dalla coppia Thuram-Lautaro sta facendo emergere un dato preoccupante in casa Inter: le alternative innon riescono a dare un contributo significativo. Infatti, soprattutto Thuram, ha mostrato una grande stanchezza, mai capace di incidere o saltare l’avversario, mentre un pò meglio ha fatto il capitano nerazzurro. La mossa disperata di Inzaghi, di mettere anche Arnautovic e Taremi in campo, non ha cambiato la situazione, ed anzi, è arrivato anche il terzo gol, ma il tecnico chiede di più dalle sue.Crisi inper l’Inter?Nella passata stagione, Thuram e Lautaro hanno trascinato l’Inter alla vittoria della seconda stella, con leche non hanno praticamente mai avuto un impatto significativo. In estate, i nerazzurri hanno puntato su Taremi per risolvere questo problema, per avere un’alternativa di valore in, ma l’iraniano, anche a causa di qualche problemino fisico, non sta dando continuità di rendimento, con appena un gol segnato in Serie A su rigore.