Oltre a vietare la transizione per i minorenni il governo ha deciso di fermare anche i trasferimenti dei carcerari basati sull' identità di genere autopercepita

Buenos Aires, 6 feb. (askanews) – Ilargentino di Javier Milei ha annunciato che vieterà i trattamenti e gli interventi chirurgici didisui minori, autorizzati da una legge del 2012 con l’approvazione dell’autorità giudiziaria. Il portavoce presidenziale Manuel Adorni ha denunciato «gli interventi a cui sono esposti i bambini rappresentano un grave rischio per la loro salute fisica e mentale, perché comportano un’interruzione del processo di maturazione». Leggi› L’Argentina vuole eliminare il “femminicidio” dal Codice penale. In nome dell’uguaglianza Argentina, no alle transizioni diai minoriIlha indi modificare la leggedie dii trattamenti ormonali e gli interventi chirurgici di adattamento corporeo nei minori di 18 anni.