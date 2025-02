Ilrestodelcarlino.it - Oggi l’atteso incontro sul futuro della stazione di sport invernali

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Al Park Hotel di Cerreto Laghipomeriggio si parleràstagione invernale e delle sortidi Cerreto Laghi. L’è stato promosso dal responsabilegestione impianti Marco Giannarelli a seguito delle lamentele, molto civili, dei numerosi proprietari delle seconde case che non hanno potuto portare i loro figli a sciare per gli impianti fermi mentre in altre stazioni appenniniche erano in funzione grazie alla nece artificiale. Sulturistica di Cerreto Laghi c’è una novità annunciata ieri dal sindaco di Ventasso, Enrico Ferretti che lascia intravvedere, per ildel Cerreto, un nuovo progetto volto alla riqualificazione e riorganizzazionemobilitàturistica locale, in modo da migliorarne accoglienza e sicurezza.