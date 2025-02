Sport.quotidiano.net - Oggi la cerimonia. Il team biancorosso premiato in Comune

ci sarà una nuova celebrazione per la conquista della Coppa Italia. La Lube è invitata in Municipio alle 12, il sindaco Fabrizio Ciarapica e la giunta accoglieranno capitan Fabio Balaso e compagni in sala consiliare. Saranno presenti pure lo staff tecnico e i vertici di Lube Volley. La Coppa Italia è la numero 8 nella bacheca del club e ha portato a 26 i titoli in bacheca: nessun club ha fatto meglio nel nuovo millennio in Italia. Proprio la Modena dei tanti ex che sarà avversaria tra due giorni, resta il club più glorioso tra quelli in attività. Per i gialloblù 12 scudetti, altrettante Coppa Italia, 4 Champions League, 5 Coppa Cev, 3 Coppa delle Coppe, una Challenge Cup, 4 Supercoppa e una Supercoppa europea, competizione quest’ultima soppressa dal 2000. an. sc.