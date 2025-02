Dayitalianews.com - Oggi i funerali del piccolo Luigi, morto a tre anni mentre si trovava in piscina. Proclamato il lutto cittadino ad Itri

È statoilin occasione deidelM., il bambino di 3tragicamente scomparso mercoledì scorso a causa di un malore improvvisosiin. L’ordinanza è stata firmata dal Commissario prefettizio Antonietta Lonigro, per onorare la memoria dele permettere alla comunità di partecipare alle esequie.Il funerale e il dolore della comunitàLe esequie si terranno, alle 15:30, nella Chiesa dell’Annunziata di, con la celebrazione affidata a don Guerino Piccione. La tragedia ha colpito profondamente l’intera città e la famiglia del bambino, mamma, papà ed una sorellina di 5. Numerosi i messaggi di cordoglio giunti ai genitori da tutta Italia.L’autopsia e le indagini in corsoNella giornata di ieri, a Latina, è stata eseguita l’autopsia sul corpo del bambino, un passo fondamentale per chiarire le cause esatte della sua improvvisa scomparsa.