Quotidiano.net - Offensiva dell'esercito israeliano a Tulkarem: 12 giorni di assedio e evacuazioni forzate

L'(Idf) continua la suasulla città di, nella Cisgiordania settentrionale, per il 12/mo giorno consecutivo: lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa, sottolineando che l'Idf ha schierato rinforzi nella zona, ha occupato edifici residenziali ed ha costretto molti residenti a trasferirsi, trasformando le loro case in avamposti militari. Secondo il corrispondentea Wafa, le forze israeliane hanno inviato ulteriori truppe e veicoli blindati ae nel suo campo profughi. Nel frattempo, continua l'da parte dei militari'ospedale governativo Thabet Thabet, mentre i soldati occupano l'adiacente complesso commerciale di Al-Adawiya, che hanno convertito in una base militare e un posto di sorveglianza. La notte scorsa, inoltre, le forze israeliane hanno fatto irruzione nelle case del quartiere orientalea città: le hanno perquisite, hanno controllato le identità dei residenti e li hanno sottoposti a interrogatori.