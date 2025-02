Ilnapolista.it - Odermatt: «La tecnologia degli sci è vecchia di dieci anni, servirebbe il casco-airbag»

Marcoha appena dominato e vinto il SuperG ai Mondiali di sci. Lo svizzero è considerato attualmente il miglior sciatore (maschio) al mondo. Dice, in una lunga intervista alla Faz, che quando indossa la tuta si sente “una bestia”. E più in generale parla di sicurezza nello sci, una chimera o quasi.“L’unico punto debole nelle discese più impegnative è il nostro corpo”. Il peso. “Quando ero più giovane pesavo troppo poco, e dovevo sciare meglio di tutti gli altri. Questo mi è di beneficio oggi. Ora non solo scio velocemente, ma esercito anche una pressione sufficiente sullo spigolo”.“Un maratoneta deve essere in forma. Se lo è, lo sa: sono veloce, posso correre questa o quella volta. Da noi è sempre diverso. Ogni giorno, a volte anche durante una gara. Prima nevica, poi all’improvviso esce il sole e pochi secondi dopo è buio pesto.