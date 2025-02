Ilgiorno.it - Ocsi, super cane antidroga va in pensione: ora vivrà a casa del brigadiere con cui faceva coppia

Castenovo (Lecco), 7 febbraio 2025 – Con il suo fiuto ha scovato decine di chili di marijuana e hashish nascosti nei posti più improbabili e ha permesso di arrestare decine di narcotrafficanti, grossisti della droga e spacciatori. Dopo 7 anni di servizio e di brillanti operazione, perè però arrivato il momento del congedo.è uno splendido esemplare di pastore tedesco che fino all’altro giorno era uno dei canidel Nucleo Cinofili dei carabinieri ditenovo.non finirà in un canile, né verrà affidato ad estranei. Trascorrerà ladelcapo Massimiliano Bosastra: il militare, che ha 55 anni, ed è stato il suo compagno, il suo papà. Come sono stati inseparabili durante il lavoro, ora lo saranno pure in famiglia.a marzo compirà 9 anni.