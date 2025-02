Gqitalia.it - Occhiali da sole uomo e da vista, le tendenze per l'estate 2025

Non è mai troppo presto per scegliere e innamorarsi di un paio dida( o da) secondo lein arrivo della stagione più bella e appagante dell’anno, la primavera. Lo scriviamo a ragion veduta. Sono giorni caldi per le montature a Milano: dall’8 all’10 febbraio, si svolge Mido, il salone italiano più importante dell’occhialeria, l'appuntamento dove sia le aziende rilevanti che i brand di ricerca e innovazione presentano le novità in fatto di eyewear. Nel polo fieristico di Rho, 7 padiglioni con 8 aree espositive vedono pullulare 1.200 espositori da più di 50 paesi decisi a definire ledefinitive deglidae le montature dae donna dell'che, a ben vedere, è davvero dietro l'angolo. Noi li abbiamo visti in anteprima e selezionati qui.