Ilrestodelcarlino.it - Obiettivo sicurezza in centro. Servizio ad alto impatto dell’Arma

Montagnola, Autostazione, piazza XX Settembre e Bolognina: sono stati questi i target dell’attività adorganizzata nel pomeriggio di ieri dai carabinieri. I militari, inin borghese e in divisa, hanno effettuato pattugliamenti in auto e a piedi, con l’ausilio dei colleghi del Nucleo cinofili e delle Api (Aliquote di Pronto Intervento). Coinvolti anche Nas e Nil, che hanno controllato sette esercizi pubblici in Bolognina, elevando 3 sanzioni amministrative. Gli accertamenti effettuati su 181 persone hanno portato al rinvenimento di alcuni coltelli, oltre a diversi grammi di sostanza stupefacente; è stata altresì notificata l’ordinanza prefettizia di allontanamento delcittadino a cinque persone e una denuncia per detenzione ai fini di spaccio. Cinque i soggetti segnalati per possesso di stupefacenti a fini personali.