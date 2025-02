Ilrestodelcarlino.it - "Obbligava nostra figlia a uscire scalza"

Un marito violento, un padre-padrone che non esitava a sottoporre laa punizioni assurde come l’obbligo di fare a piedi il giro della circonvallazione di Reggio (oltre 3 km) prima di andare a scuola. È il ritratto dell’imputato emerso dalla deposizione in Tribunale della ex compagna, ascoltata l’altra mattina per circa un’ora davanti al collegio presieduto dalla dottoressa Cristina Beretti (nella foto, a latere i giudici Giovanni Ghini e Francesco Panchieri). La donna ha ripercorso vent’anni di calvario, sopportati fino al 2022 nella speranza che l’uomo (difeso dall’avvocato Alessandro Occhinegro) cessasse gli abusi fisici e psicologici a cui la sottoponeva. Dalle minacce di sbattere in strada tutti i suoi averi, vestiti compresi, agli insulti; dal toglierle la possibilità di usare l’auto, alle botte e all’arrivare a minacciarla apertamente di morte durante una video-chiamata alla presenza della sorella.