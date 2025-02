Nusco chiude il 2024 con 512 mln di ricavi in calo rispetto al 2023 Portafoglio ordini a 142 mln +257%

Leggi su Ildenaro.it

, società nolana attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, PVC, alluminio e ferro, ha chiuso ilconconsolidati pari 51,2 milioni di euro, secondo i dati preliminari esaminati dal cda. Isono inai 56,7 milioni al 31 dicembre, e nel dettaglio per circa 21,2 milioni sono stati generati dalla controllata Pinum Doors & Windows, (in crescita del +3,9%ai 20,4 milioni di euro al 31 dicembre). A fineildel Gruppo da evadere risulta pari a 14,2 milioni, con una crescita del +25,7% (11,3 milioni al 31 dicembre), di cui 7,4 milioni derivanti dalle attività di Pinum (+51%). “Anche quest’anno,ha raggiunto un traguardo significativo, in un mercato in continua evoluzione, riuscendo a consolidare il proprio posizionamento – ha dichiarato Guerino Vassalluzzo, presidente e amministratore delegato di-.