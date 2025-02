Anticipazionitv.it - Nuovo scandalo a Uomini e Donne: parla il fidanzato di Chiara Pompei

Il percorso diè iniziato da pochissimo, ma è già al centro di una bufera. Riccardo Sparacciari, suo presunto ex, ha lanciato accuse pesanti tramite i social. Secondo lui, la ragazza sarebbe ancora innamorata e avrebbe partecipato al programma solo per visibilità. Il web si è subito scatenato e ora il pubblico si chiede come reagiranno Maria De Filippi e la redazione davanti a queste rivelazioni.News: le accuse di Riccardo SparacciariRiccardo Sparacciari ha rivelato dettagli inediti sulla sua relazione con. “Mi sono frequentato conper cinque mesi. Ci siamo conosciuti a fine agosto e la nostra frequentazione è andata avanti fino a venerdì 31 gennaio”. Secondo lui, la tronista sarebbe entrata nel programma con sentimenti ancora forti per lui.