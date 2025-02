Ilfattoquotidiano.it - Nuovo scambio di prigionieri tra Hamas e Israele: liberati 3 ostaggi in cambio di 183 prigionieri

Altri treindi 183. Mentre la tregua a Gaza continua a reggere, sabatocompiranno un altro passo per la liberazione delle persone in mano alle due fazioni. Il partito armato palestinese ha già comunicato che i tre israeliani che torneranno a casa domani sono Eli Sharabi, Or Levy e Ohad Ben Ami, tre civili. Al loro posto 183 detenuti palestinesi verranno rilasciati da diverse carceri gestite dallo stato ebraico.Dei tresi conoscono anche le storie. Eli Sharabi, 52 anni, era stato sequestrato insieme al fratello Yossi nel kibbutz Beeri, vicino al confine della Striscia di Gaza. La moglie e due figlie erano state uccise nella stanza di sicurezza della loro casa. Yossi è stato invece ucciso durante il sequestro e il corpo non è ancora stato riconsegnato alla famiglia dal gruppo islamista.