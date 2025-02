Calciomercato.it - Nuovo accordo per Joao Felix: affare da almeno 42 milioni

Il neo attaccante del Milan subito decisivo all’esordio con la maglia rossonera nel match di Coppa Italia contro la RomaGli sono bastati una manciata di minuti per far esplodere San Siro e far esultare il pubblico rossonero alla sua prima apparizione con la maglia del Milan.(LaPresse) – Calciomercato.itnon si è fatto pregare e all’esordio ha subito lasciato il segno nel match di Coppa Italia con la Roma. Il talento portoghese, entrando dalla panchina, ha sfruttato al meglio l’assist dell’altro neo acquisto Gimenez per firmare il gol del definitivo 3-1 del ‘Diavolo’ nella sfida contro i giallorossi di Ranieri. Festa totale al Meazza, conche si candida per una maglia da titolare nella prossima gara di campionato di domenica in casa dell’Empoli. Il classe ’99 è sbarcato quasi sul gong del mercato invernale a Milano in prestito oneroso dal Chelsea, con la dirigenza di Via Aldo Rossi che ha sborsato 5di euro.