Ilgiorno.it - Nuovi parcheggi in via Trivulzio sulle fioriere

Leggi su Ilgiorno.it

Come preannunciato, il sindaco Antonio Verbicaro (foto), l’altra sera si è trovato con diversi concittadini per affrontare l’annoso problema dei posteggi a Capriano. Sono state raccolte informazioni anche sulla pericolosità di alcuni tratti stradali, le deiezioni canine in alcuni aree del paese ed altre problematiche connesse anche al comportamento degli utenti nell’utilizzo degli spazi pubblici. "È stato fatto il punto degli interventi pubblici eseguiti, quelli in corso d’opera e quelli già finanziati che andremo a portare a termine a breve o entro la fine del mandato - racconta il sindaco -. Sono state prospettate alcune soluzioni: la prima riguarda il lungo percorso di definizione della convenzione (mai portata a termine) che riguarda la riqualificazione del centro storico della viaavvenuta negli anni ’90 e che da qualche tempo stiamo affrontando con il giudice fallimentare, i residenti e il personale tecnico incaricato.