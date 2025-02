Lanazione.it - "Nuove minacce: aviaria, malaria e sinciziale"

Dopo la pandemia mondiale da Covid, l’altro fronte da presidiare è quello epidemiologico: "Recentemente è emersa una nuova possibile minaccia globale da metapneumovirus - ancora la direttrice De Luca – che ha sovraccaricato i PS nel nord della Cina e pochi giorni fa un primo ricoverato in terapia intensiva in Grecia. E’ una infezione respiratoria causata da un virus che può dare polmoniti e broncopolmoniti, forme particolarmente gravi negli immunocompromessi. Si trasmette per via respiratoria tramite ’goccioline respiratorie’, come influenza e Covid. Al momento non ha caratteristiche preoccupanti. Poi c’è l’influenzache desta preoccupazione: dal 26 dicembre 2024 al 4 gennaio 2025 sono stati accertati 11 focolai in allevamenti tra le province di Mantova e Verona, spesso correlati dal punto di vista epidemiologico.