Ilgiorno.it - Nuova retata antidroga nel parco delle Groane: arrestato spacciatore a Lainate

(Milano) - Aveva costruito un bivacco che usava per dare appuntamento ai clienti e spacciare droga, in un'area boschiva tra Arese e. Ma è stato sorpreso edai carabinieri della Compagnia di Rho. In manette è finito un 26enne marocchino, irregolare e senza fissa dimora. I militari nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato a reprimere il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nell'areaaree intorno, hanno perlustrato a piedi la zona che costeggia via Manuel Fangio e qui hanno notato il 26enne accanto al bivacco probabilmente in attesa dei clienti. Alla vista dei carabinieri si è dato alla fuga attraverso la fitta vegetazione. Ma non ha fatto molta strada, il marocchino è stato raggiunto e