Laprimapagina.it - Nuova proposta di Salvini per la rottamazione delle cartelle: rate senza interessi e sanzioni

Il vicepremier e leader della Lega, Matteo, ha presentato in conferenza stampa unadi legge per laesattoriali. “Si tratta di un progetto risolutivo che potrebbe interessare almeno 10 milioni di italiani”, ha dichiarato, sottolineando la piena sintonia con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.Un’alternativa al concordato fiscaleAlla domanda su un possibile accordo nella maggioranza, visto che il viceministro dell’Economia Maurizio Leo ha puntato sul concordato fiscale,ha risposto: “Il concordato ha dato risultati, ma non è stato risolutivo. Lapotrebbe avere un’adesione del 99% e conto che tutta la maggioranza sia d’accordo”. Ladi legge è stata depositata alla Camera a fine 2024 e nei giorni scorsi anche al Senato.