Nuova operazione per il bomber, tifosi del Milan in apprensione

Una situazione sconfortante per una vera e propria leggenda del calcio e del. La notizia è una vera batosta per i suoi fan.La carriera di un giocatore è spesso condizionata dagli infortuni e talvolta costringe i giocatori a fermarsi anzitempo. C’è chi è stato costretto a ritirarsi prima, e una vecchia conoscenza del calcio e deidelha dovuto fare i conti con l’ennesimo infortunio, uno stop che preoccupa e l’uomo ha raccontato cosi l’ennesimo infortunio, per lui è un vero dramma.per ildelin(Lapresse) TvPlayStiamo parlando di una leggenda del calcio del calibro di Marco Van Basten, ex giocatore che per anni ha fatto sognare idele dell’Olanda. Il giocatore ha finito la sua carriera in anticipo a causa degli infortuni ed anche dopo il suo addio al calcio ha avuto notevoli problemi fisici.