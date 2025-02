Ilfattoquotidiano.it - Nuova istruttoria Antitrust su Poltronesofà: “Continue campagne su sconti ‘a termine’ rispetto a prezzi pieni mai davvero applicati”

Ennesimadell’super pratica commerciale scorretta, dopo quelle culminate nel 2014 e nel 2021 in due multe all’azienda per messaggi ingannevoli ai consumatori. Secondo l’authority la società non indicherebbe in modo corretto ie glipubblicizzati durante lepromozionali diffuse attraverso TV, radio, social media e internet.In particolarenell’ambito delle sueenfatizzerebbe l’esistenza e la convenienza diribassati e di percentuali di sconto – tra l’altro “a termine” (ad esempio con lo slogan “termina domenica“) – calcolatia ben più elevatiche non verrebbero mai o quasi mai. “La società – si legge nella nota dell’– non indicherebbe correttamente ie glipubblicizzati.