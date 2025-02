Ilgiornaledigitale.it - Nuova Citroen 2CV: elettrica, arriva nel 2028 come restomod

Leggi su Ilgiornaledigitale.it

Attualmente, Citroën non ha annunciato ufficialmente unaversionedella 2CV. Tuttavia, secondo un recente rapporto, l’azienda starebbe considerando la possibilità di rilanciare la2CVveicolo elettrico economico. Questo sarebbe ispirato al design originale, per competere con modellila Renault 5. Se il progetto venisse approvato, il nuovo modello potrebbe essere lanciato nel, in occasione dell’80º anniversario della 2CV originale.Nel frattempo, alcuni appassionati e aziende specializzate hanno realizzato conversioni elettriche della 2CV originale. Ad esempio, The 2CV Shop, nel Regno Unito, offre una versionechiamata 2cEv. L’auto mantiene il design classico della 2CV sostituendo il motore a combustione interna con uno elettrico.Inoltre, l’azienda italiana Caselani ha collaborato con Citroën per creare la Type-Ami, una reinterpretazione in chiave retrò della 2CV basata sulla Citroën Ami