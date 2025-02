Romadailynews.it - Nuova Accademia Belle Arti, Favino incontra gli studenti

Roma – Favorire un dialogo trae professionisti del mondo del cinema, dalla regia alla sceneggiatura, dalla direzione della fotografia, alla teoria dellee dei media: questo l’obiettivo dell’Area Cinema di NABA,di. In questo contesto, giovedì 6 febbraio, NABA ha avuto il piacere di ospitare Pierfrancesco(nella foto) presso la propria sede di Via Ostiense 92, a Roma.All’interno dell’appuntamento “NABA CHATS”, Pierfrancesco, celebre attore e produttore cinematografico, è stato in conversazione con Margherita Ferrandino, giornalista, regista e sceneggiatrice, e ha ripercorso con glie il pubblico presente le tappe più significative della propria carriera, condividendo esperienze e aneddoti del suo percorsostico, e approfondendo il tema del rapporto tra attore e regista, raccontando alcuni aspetti della sua esperienza sul set.