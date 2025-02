Ilgiorno.it - Novità fiscali 2025. Agricoltori a raduno

Due appuntamenti, dedicati alledelper l’imprenditoria agricola, sono stati messi in calendario da Confagricoltura Milano, Lodi e Monza Brianza. Si svolgeranno martedì prossimo, 11 febbraio. Il primo andrà in scena dalle 9,30 al Parco Tecnologico Padano, in Via Albert Einstein a Lodi, mentre il secondo, alle 14.30, nella biblioteca Cascina Grande, in via Palmiro Togliatti a Rozzano, Gli incontri sono aperti a tutti gli imprenditori agricoli e ai professionisti del settore. Il focus sarà incentrato sulleapportate dalla Manovra Finanziaria, approvata lo scorso 28 dicembre in via definitiva al Senato. In particolare, si porranno chiarimenti sulle misure a sostegno del settore, sui supporti e sulle risorse messe a disposizione delle imprese agricole che sceglieranno di investire in sostenibilità ed innovazione.