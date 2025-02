Ilrestodelcarlino.it - Novità del codice della strada. Sala piena, cittadini attenti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A San Giovanni in Marignano, la polizia locale è salita in cattedra per spiegare ledel nuovoai propriche hanno partecipato in massa mercoledì sera all’incontro pubblico indetto dall’amministrazione comunale nelladel consiglio comunale. Tanta attenzione per le nuove norme, le infrazioni ed i nuovi parametri per multe e provvedimenti. Il nuovoentrato in vigore lo scorso 14 dicembre prevede diversecome la sospensione brevepatente di guida per alcune infrazioni delle norme del, tra cui: circolazione contromano; passaggio con il rosso; mancato utilizzo del casco e delle cinture di sicurezza; utilizzo di dispositivi elettronici alla guida; ecc. Ma anche inasprimento delle sanzioni per eccesso di velocità con multe da 173 a 694 euro per chi supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità.