Lapresse.it - Novara, ancora in corso le ricerche della 15enne scomparsa

Sonoinledi CarmenGatta, la ragazza di 15 anniil 5 febbraio da Dormelletto, in provincia di. La giovane, secondo la ricostruzione dei familiari, quel giorno è uscita di casa per prendere l’autobus in direzione di Romagnano ma non è più tornata a casa: laha anche lasciato il telefono sull’autobus. Con lei, secondo la famiglia, ci sarebbe anche il fidanzato, un ragazzozona di Mestre di 21 anni che avrebbe vissuto fino ai 18 anni in una casa famiglia e poi da amici e per strada.La giovane, al momento, indossava una tuta grigia, una giacca corta color panna, scarpe Nike bianche con logo rosa e una borsa Furla nera. I due, secondo quanto si apprende, starebbero insieme da più di un anno. Il padreragazza, RaffaeleGatta, contattato da LaPresse, ha spiegato che i due si frequentano da circa un anno e mezzo e avrebbero una relazione definita “difficile”.