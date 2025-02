Biccy.it - Notte di passione tra Helena e Javier, il dettaglio: “Hanno consumato”

Grazie ad una prova in piscina ieriPrestes ha vinto unain tugurio con il suoMartinez. I duecenato e dopo si sono lasciati andare tra coccole e anche chiacchierate sul loro passato e sulla finale del Grande Fratello (facendo delle previsioni su chi potrebbe spegnere le luci). Tra un bacio e l’altro la modella brasiliana ha fatto una bella dichiarazione a: “Cosa c’è? Sono tanto felice di stare qui con te. Ho fatto di tutto, ho vissuto di tutto in questo programma, che non è sempre stato facile. Ho affrontato di tutto, dalle discussioni, alle prove, ma la cosa più bella è adesso, questa. La cosa che mi piace di più è anche stata la più difficile. Qual è la cosa che mi piace di più? Te! Ho già vinto. Te lo giuro adesso sono così contenta di stare qui con te e questo è importante“.