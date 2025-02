Davidemaggio.it - Notte caliente al Grande Fratello per Helena e Javier

al. Complice la prova vinta contro Shaila Gatta nel corso della ventinovesima puntata del reality trasmessa ieri era,Prestess ha potuto trascorrere del tempo in tugurio conMartinez. E tra coccole e abbracci, la situazione tra i due si è fatta subito incandescente.Ieri sera, Alfonso Signorini ha dedicato ampio spazio all’avvicinamento inaspettato tra la modella brasiliana e il pallavolista argentino. Interrogato dal conduttore, Martinez ha chiarito di essere interessato esclusivamente ad, lasciandosi alle spalle l’intesa – risalente nemmeno a dieci giorni fa – con Zeudi Di Palma. E così, al termine di una prova in piscina con Shaila, che aveva come premio in palio unaromantica in tugurio in vista di San Valentino, Prestess ha deciso di concedersi del tempo in privato con