Nerdpool.it - Not All Robots: come la satira scardina un (potenziale) futuro

Leggi su Nerdpool.it

Il rapporto tra uomo e macchina è da sempre centrale, soprattutto in un contestoquello fantascientifico in cui, tra letteratura, fumetto e cinema gli esempi si contano numerosi e in diverse sfaccettature. In Not All, volume edito nel nostro mercato da Panini Comics e scritto da Mark Russell (che ha vinto anche i prestigiosi Eisner e Ringo Awards con quest’opera) e disegnato da Mike Deodato Jr., questo rapporto, inserito in unprossimo pervaso dai robot prende una piega contemporaneamente satirica e tragica, mettendo in luce le storture di un sistema che nonostante l’ambientazione, affonda le radici in un presente estremamente attuale.Not All– Mark Russell, Mike Deodato Jr.; Panini ComicsSolo lavoro e niente svago trasformano i robot.L’ambientazione è quella degli Stati Uniti nel 2056, in cui in una terra estremamente sovrappopolata e inquinata ha visto una progressiva sostituzione della forza lavoro umana con manodopera robot, facendo sì che ogni famiglia abbia un proprio robot che lavori al posto loro, lasciandoli liberi di godersi il proprio tempo.