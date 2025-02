Secoloditalia.it - Nordio avverte: “La riforma non si tocca. Più cercano di intimidirci, più andiamo avanti”

Leggi su Secoloditalia.it

Nessun passo indietro sulladella giustizia. Tira dritto sulla separazione delle carriere il ministro Carlo, per nulla fiaccato dal plotone d’esecuzione sul caso Almasri, dagli avvisi di garanzie, dalla gazzarra delle opposizioni in Parlamento, dagli show delle toghe in trincea. “Finalmente siamo riusciti ad attuare, dopo tanti anni, la separazione delle carriere. Che le Camere penali da sempre portano come vessillo di libertà e vera cultura della giurisdizione. Siamo quasi a metà strada, abbiamo intenzione di continuare. Più ci attaccano edie più la nostra volontà di continuare e portare a fondo laaumenta. Con determinazione e maggior forza”. Così il Guardasigilli intervenendo in videocollegamento all’inaugurazione dell’anno giudiziario dei penalisti italiani 2025 a Milano.