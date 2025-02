Secoloditalia.it - Nora, 15 anni, uccisa da un’overdose di fentanyl: scatta l’allarme sulla droga assassina in Italia

Chiedono giustizia i genitori di, la quindicenne italo-tunisina che è stata ritrovata morta in un appartamento dell’Ater a San Bonifacio per sospetta overdose: pretendono che “la verità venga fuori”, racconta Il Giornale. Per comprendere la causa reale della sua morte però bisognerà attendere gli esami tossicologici, anche se per il momento c’è un cittadino nordafricano iscritto nel registro degli indagati, verso il quale non èta alcuna misura cautelare. Il dottor Matteo Bassetti, direttore del reparto di malattia infettiva all’ospedale policlinico Policlinico San Martino di Genova, ha commentato la vicenda della ragazza con un post su Facebook, parlando dell’ “allarmetra i ragazzi” e della preoccupazione “per l’arrivo indelche può acuire il disagio giovanile”.